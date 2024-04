Fußball-Landesliga Knappe Budberger Niederlage in Bocholt mit drei Elfmetern

Das Spiel war noch keine fünf Minuten alt, das zeigte Wiesner das erste Mal auf den Punkt (4.). Jonas Twadzik hatte zuvor Jannis Schmitz gefoult. Luca Puhe ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 1:0. Der SVB antwortete in der 15. Minute durch Moritz Paul, der nach einer Ecke von Fynn Eckhardt per Kopf ausglich. Anschließend ließen die Gäste lange Zeit nicht mehr viel zu. „Großes Lob an meine Mannschaft, die bis zur 75. Minute sehr gut verteidigt hat“, sagte Trainer Tim Wilke. Der sah in der 58. Minute, wie Noah Brucksteg Budbergs Torjäger Paul im Strafraum festhielt. Lennart Hahn verwandelte den Elfmeter zum 2:1.