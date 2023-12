Fußball-Landesliga Ein Flutlichtspiel für den SV Budberg zum Jahresabschluss

In einem „fairen und sauberen Gespräch“ mit dem Sportlichen Leiter des SVB, Henrik Lerch, konnte der Moerser Team-Manager Patrick Iwersen am Donnerstag den Vollzug des Wechsels vermelden. Der 34-Jährige hatte den Winter-Neuzugang in den vergangenen Wochen in einigen Asylangelegenheiten unterstützt. „So kam eins zum anderen. Es ist fast unmöglich, einen Spieler aus dem gallischen Dorf Budberg wegzubekommen. Emir war unser absoluter Wunschspieler und ist eine große Verstärkung. Er hat das Aufstiegsgen. Wir wollen aufsteigen, gehen all in und werden in den kommenden Wochen noch ein bis zwei weitere Neue mit Strahlkraft verpflichten“, verkündete Iwersen vor dem letzten Bezirksligaspiel am Sonntag beim FC Neukirchen-Vluyn.