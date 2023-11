Fußball-Landesligist spielt Freitag in Steele SV Budberg will Flow nach Essen mitnehmen

Kurz vor der Winterpause fällt auf: der SVB kommt mit der Favoritenrolle in der Landesliga noch nicht so gut klar. Die Schere zwischen Euphorie und Ernüchterung ist nicht groß. Abgesehen vom Auswärtssieg in Frohnhausen konnten die Budberger gegen keine Mannschaft, die in der Tabelle hinter ihnen steht, gewinnen. Dem Trainer ist dieses Muster bewusst. Es zeige, dass seine Spieler in gewissen Situationen noch zu unerfahren seien. „Wir denken vielleicht unterbewusst, gegen diese Gegner zwei Schritte weniger gehen zu können. Darüber haben wir diese Woche gesprochen. Das wollen wir loswerden und dieselbe Wucht wie in den Heimspielen entwickeln“, so Wilke.