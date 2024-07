Fußball-Landesligist bis Sonntag in Niedersachsen SV Budberg verbringt Trainingslager in Jever

Wobei der Coach die geplante Freitag-Einheit wegen des EM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gestrichen hat. Dafür müssen die Spieler am Samstag früh raus. Um 7.30 Uhr steht das erste Lauftraining an. Insgesamt sind vier Einheiten mit Ball und zwei in Laufschuhen angesetzt. Es geht um die Basisarbeit wie Grundlagenausdauer oder Fitness. Am Sonntagmittag steht die Rückfahrt Richtung Niederrhein an.