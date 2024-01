Drei Testspiele in vier Tagen Landesligist SV Budberg ist im Dauereinsatz

Die Landesliga-Fußballer des SV Budberg werden in dieser Woche von Trainer Tim Wilke mächtig gefordert. Neben den in der Winter-Vorbereitung anstrengenden Trainingseinheiten hat er drei Testspiele vereinbart. Am Donnerstag geht’s zum Bezirksligisten VfL Tönisberg (Anstoß 19.30). Am Samstag ist ab 13 Uhr mit dem SuS 09 Dinslaken ein weiterer Bezirksligist zu Gast. Und am Sonntag, 15.30 Uhr, stellt sich der Aufsteiger bei TuRU Düsseldorf, Tabellenzehnter der anderen Landesliga-Gruppe, vor.