6:0-Testspiel-Sieg in Alstaden Budbergs Torjäger gibt Comeback mit neuer Rückennummer

Um schnell zu alter Stärke und zur nötigen Wettkampfbelastung zurückzugelangen, mahnen alle Beteiligten weiter zur Vorsicht. „Es war so abgesprochen, dass Moritz nur eine Halbzeit spielt. Es lief gut, aber wir wollen weiter kein Risiko eingehen“, erklärte Co-Trainer Matthias Prinz. Der Vertreter vom auch am kommenden Sonntagmittag noch urlaubsverhinderten Chefcoach Tim Wilke wird in Rücksprache mit dem Angreifer entscheiden, ob Paul im Niederrhein-Pokalspiel gegen den Oberligisten TVD Velbert schon wieder voll bereit sein wird. „Da sind wir entspannt“, so Prinz vor dem Abschlusstraining am Freitag.