In der Fußball-Landesliga gegen den FSV Duisburg SV Budberg weist die Favoritenrolle weit von sich

Nach dem Überraschungssieg in Lowick gab’s am Mittwoch trainingsfrei. Es war ein kleines Bonbon für seine „abgekämpfte Truppe, die nach dem Schlusspfiff völlig ausgelaugt in der Kabine saß“, so Wilke. Der Sieg im ersten Pflichtspiel in diesem Jahr habe ihm „ein großes Gefühl der Bestätigung“ gegeben. Bestätigung dafür, in der Winter-Vorbereitung vieles richtig gemacht zu haben. Und die Gewissheit, dass sich seine Mannschaft stetig weiterentwickelt. Für Sonntag in der Partie gegen den Drittletzten steht Wilke der gleiche Kader zur Verfügung wie fürs Spiel in Lowick. Den Gegner hat er beim 3:1-Erfolg im Kellerduell über Sterkrade-Nord beobachten lassen: „Die Spielanlage ist eine andere als in der Hinserie bei unserer 0:1-Niederlage.“ Alessandro Vergaro kam bei den Duisburgern im Januar als neuer Trainer dazu. Zudem wurde der Kader nochmals auf links gedreht.