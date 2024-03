Fußball-Landesliga 6:1 – SV Budberg weiterhin in Torlaune

Bei strahlendem Sonnenschein vertraute der Coach auf dieselbe Elf, die mit den sechs gewonnenen Punkten in Lowick und gegen den FSV Duisburg so gut ins neue Jahr gestartet war. Die Marschroute war klar, der Aufsteiger wollte den Gegner aus Sterkrade auf Distanz halten und den nächsten Schritt Richtung Tabellenmittelfeld gehen. Das Duell gegen den Drittletzten sollte anders als in der Vorwoche zunächst zur Geduldsprobe werden. In einer ausgeglichenen, ereignisarmen ersten Halbzeit fielen keine Tore. Chancen gab‘s auf beiden Seiten keine. Die Gäste hielten im Spiel zwei nach dem Rücktritt von Trainer Sven Schützek gut dagegen.