Fußball-Landesliga : Sonsbeck winkt die Tabellenführung

SONSBECK Am Sonntagnachmittag empfängt der SVS Spitzenreiter VfR Fischeln. „Wir werden dominant und aggressiv auftreten“, sagt Trainer Heinrich Losing.

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Am vierten Spieltag erwartet der SV Sonsbeck als Tabellenzweiter der Fußball-Landesliga um 15 Uhr Spitzenreiter VfR Fischeln. Gästetrainer Karl-Heinz Himmelmann schiebt den Rot-Weißen die Favoritenrolle zu.

Nach dem 7:0 über den VfL Rhede können die Rot-Weißen mit breiter Brust in das Duell gehen. Die letzte Sonsbecker Heim-Niederlage datiert vom 1. März dieses Jahres eine Woche vor dem Liga-Abbruch wegen der Corona-Pandemie – ausgerechnet gegen den sonntäglichen Gegner. Damals unterlag der SVS mit 1:2. Fischeln steht mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern in drei Partien und einem Torverhältnis von 12:4 an der Spitze. Die Rot-Weißen möchten sich für die damalige Schlappe revanchieren und die Tabellenführung übernehmen.