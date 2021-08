Fußball-Landesliga : Sonsbecks Trainer Losing fordert mehr Zielstrebigkeit vor dem Tor

Sonsbeck Am Sonntag empfängt der VfL Rhede den SVS. Dem Coach steht wieder nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Womöglich meldet sich Nathnael Scheffler noch rechtzeitig fit. Neuzugänge wird’s nicht geben.

Nach einer überragenden Vorbereitung mit acht Siegen in acht Partien hat Fußball-Landesligist SV Sonsbeck auch den Meisterschaftsstart mit einem 2:1 (1:0) über den TSV Meerbusch II erfolgreich gestaltet. Trotz des „Dreiers“ war Trainer Heinrich Losing nicht ganz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben uns das Leben bis zum Ende unnötig schwer gemacht. Wir müssen vorne noch zielstrebiger agieren und das Spiel eher für uns entscheiden“, sagte der Coach, der am Sonntag um 16 Uhr in der Partie beim VfL Rhede erneut nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen kann.