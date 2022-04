Fußball-Landesliga : Sonsbeck lässt wieder Punkte liegen

Sonsbeck Beim Abstiegskandidaten Tönisberg kam der SVS nicht über eine Nullnummer hinaus. Die Rot-Weißen bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze dennoch aus, weil BW Dingden zeitgleich patzte.

In der Fußball-Landesliga ließ Spitzenreiter SV Sonsbeck erneut zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen beim abstiegsbedrohten VfL Tönisberg liegen. Am Ende kamen die Rot-Weißen nicht über ein 0:0 hinaus. Ganz so ärgerlich war das Remis allerdings nicht für die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing. Denn gleichzeitige verlor der ärgste Verfolger, BW Dingden, überraschend beim SV Hönnepel-Niedermörmter mit 0:1. Somit beträgt der Vorsprung auf den Zweiten fünf Zähler bei einem Spiel weniger.