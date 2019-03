Fußball-Landesliga: Wiedergutmachung mit Fans im Rücken

Kai Robin Schneider (am Ball), hier noch im Trikot des SV Hönnepel-Niedermörmter, ist der einzige Akteur, auf den Sonsbecks Coach Werner Buttgereit am Sonntag gegen Sterkrade-Nord verzichten muss. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Sonsbeck Der SV Sonsbeck will im Landesliga-Heimspiel gegen die SpVgg Sterkrade-Nord die zwei verschenkten Punkte aus der Vorwoche wieder wettmachen. Doch der Gast aus Oberhausen ist gerade wegen seiner Auswärtsstärke gefürchtet.

Ganz so einfach wie in der Hinserie wird es am Sonntag aber wahrscheinlich nicht laufen, denn die Gäste haben sich im Winter mit Deniz Hotoglu (VfB Speldorf), Stefan Jagalski (TV Jahn Hiesfeld) und Celil Kuzu (FSV Duisburg) mit drei ehemaligen Oberliga-Kickern verstärkt. „Wir haben letzte Woche zwei Punkte verschenkt und wollen nun wieder nachlegen. Wir spielen zuhause und wollen unseren Heimvorteil auf unserem Naturrasen wieder ausspielen. Ich glaube, dass es ein Spiel wird, das von der Taktik geprägt sein wird“, so Buttgereit, der aber auch seine Offensive wieder in die Pflicht nimmt. „Wir wollen nur auf uns schauen und unser Spiel durchsetzen. Dabei müssen wir uns wieder mehr Torchancen erarbeiten.“