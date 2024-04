Oberligist erwartet am Mittwoch TVD Velbert SV Sonsbeck muss Konzentration hochhalten

Den Oberliga-Fußballern des SV Sonsbeck war die Frustration anzusehen, als sie am Sonntagabend die Anlage vom SC St. Tönis verließen. Das lag nicht allein an der 1:2-Niederlage. Die Mannschaft hatte es verpasst, entscheidend für den Klassenerhalt zu punkten. Zudem hinterfragten sie ihren Leistungseinbruch in der zweiten Hälfte. „Die Gegner, die noch jeden Punkt im Abstiegskampf benötigen, investieren mehr. Bei uns fehlte der letzte Druck, weil wir unser Ziel fast erreicht haben“, sagte Trainer Heinrich Losing vor der drittletzten Saisonpartie an diesem Mittwoch, 15 Uhr, im heimischen Sportpark gegen TVD Velbert – einer Mannschaft, die nach fünf sieglosen Partien in Folge ebenfalls noch um den Klassenverbleib spielt. „Mit 38 Punkten müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir‘s nicht schaffen sollten“, meinte Losing weiter.