Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck holt Nick Armbrüster aus Straelen

Sonsbeck Jetzt müssen sich die beiden Vereine noch bei der Ablösesumme einig werden. Fürs nächste Testspiel am Sonntag in Viersen plant Trainer Heinrich Losing nicht mit dem Außenverteidiger. Die Vorbereitungspartie von Fichte Lintfort gegen den GSV Moers fällt aus.

Nick Armbrüster hat sich entschieden. Der Außenverteidiger möchte in der Rückrunde für den Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck auflaufen. Wann Trainer Heinrich Losing den 20-Jährigen erstmals einsetzen kann, ist noch offen. Der SV Straelen, für den Armbrüster zuletzt in der Bezirksliga spielte, und die Rot-Weißen müssen sich noch bei der Ablösesumme einig werden. Für die Testpartie am Sonntag, 15 Uhr, beim 1. FC Viersen plant ihn Losing nicht ein. Der Gegner spielt ebenfalls in der Landesliga und liegt in der Gruppe 1 auf dem zweiten Tabellenrang.