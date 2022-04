Fußball-Landesliga : Klaus Keisers erlöst den SV Sonsbeck

Zwei Sonsbecker Torschützen unter sich: Max Fuchs (links) gelang das 2:0, Klaus Keisers erzielte das 3:1. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der Torjäger traf für den Spitzenreiter gegen Schlusslicht RSV Praest in der Nachspielzeit zum 3:1. Die Rot-Weißen betrieben Chancenwucher. Am Mittwoch gegen den SV Scherpenberg können sie ihr Meisterstück machen.

Klaus Keisers hat schon ausgelassener gejubelt: Nachdem der Offensivspieler am Sonntagnachmittag seinen 16. Saisontreffer für den SV Sonsbeck in der Heimpartie gegen den RSV Praest erzielt hatte, freute er sich mehr innerlich über das Tor. Keisers gelang das entscheidende 3:1 für die Rot-Weißen gegen das Null-Punkte-Schlusslicht erst in der Nachspielzeit. Nach dem Treffer machte sich vielmehr Erleichterung breit bei ihm und seinen Mannschaftskollegen. Erleichterung über einen Arbeitssieg. Es war der nächste Schritt des Tabellenführers zum Oberliga-Aufstieg, der am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SV Scherpenberg mit einem „Dreier“ Wirklichkeit werden könnte.

„Wir haben nicht unseren besten Tag erwischt, aber hinten auch nicht viel zugelassen. Ich bin dennoch stolz auf die Jungs, die jetzt seit 13 Spielen ungeschlagen sind“, sagte Trainer Heinrich Losing, der seine Starfelf im Vergleich zum 2:0-Sieg in Dingden auf zwei Position umbauen musste. Ihm standen die beiden Torschützen Nathnael Scheffler (Oberschenkelverletzung) und Jamie van de Loo (Blinddarmreizung) nicht zur Verfügung. Für sie rückten Max Fuchs und Ahma Alzedaue in die Anfangsformation. Nach der ersten Halbzeit war für Alexander Maas Schluss, der wegen Knieschmerzen ausgewechselt wurde.

Info Robin Schoofs bringt SVS in Führung Es spielten Weichelt; Elspass, Schoofs, Leurs (89. Armbrüster), Maas (46. Evertz), Werner (63. Terfloth), Pütz, Meier, Alzedaue (63. Janßen), Fuchs, Keisers. Tore 1:0 Schoofs (23.), 2:0 Fuchs (33.), 2:1 Janssen (43.), 3:1 Keisers (90.+2). Besonderes Vorkommnis Pütz verschießt Handelfmeter (86.). Zuschauer 220. Nächstes Spiel Mittwoch, 27. April, gegen SV Scherpenberg (19.30).

Der Favorit traf wie erwartet auf einen tief stehenden Gegner, der sich tapfer gegen die Niederlage stemmte und davon profitierte, dass der Spitzenreiter Chancenwucher betrieb. Gleichwohl brannten die Rot-Weißen kein spielerisches Feuerwerk ab, immer wieder schlichen sich Fehlpässe ein. Maas (9./20.) und Fuchs (16./22.) vergaben ihre Möglichkeiten vor dem 1:0. Es war dann Abwehrchef Robin Schoofs, der mit seinem ersten Saisontor die Hausherren in Führung brachte. Er traf mit einem Schuss in die linke Torecke (23.). Maas (28.), Fuchs (29.), Alzedaue (30.) und Keisers ließen das 2:0 liegen. In der 33. Minute hatte dann Fuchs mehr Glück im Abschluss. Nach einer butterweichen Keisers-Flanke köpfte er den Ball in die Maschen. Ein Stellungsfehler von Sebastian Leurs führte zum Anschlusstreffer von Max Janssen (43.). Hinzu kam, dass sich Keeper Tim Weichelt beim Rauslaufen verschätzte. „Wir müssen in der zweiten Hälfte effektiver werden“, meinte Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter, in der Pause.

Doch auch in der zweiten Hälfte ließ der Aufstiegskandidat viel liegen. Fuchs (56./83.), Alzedaue (60.), Luca Janßen (66.) und Keisers (74./79.) brachten das Leder aus mehr oder weniger aussichtsreichen Positionen nicht im RSV-Kasten unter. In der 85. Minute bekam der SVS einen Handelfmeter zugesprochen. Jannis Pütz trat an, doch hatte Keeper Dennis Döring wenig Mühe, den schwach geschossenen Strafstoß abzuwehren. Kurz vor Schluss stand Keisers noch mal zweimal im Blickpunkt. Erst köpfte er den Ball knapp neben das Gehäuse (87.), dann schloss er einen Konter überlegt in Torjäger-Manier zum 3:1 ab (90.+2).