Fußball-Oberliga : Sonsbecks nächster Überraschungscoup

Philipp Elspaß (l.), der hier gegen Talha Demir einen Schritt zu spät kommt, bejubelte mit dem SV Sonsbeck in Hilden einen 1:0-Sieg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Sonsbeck Der Aufsteiger gewann beim VfB Hilden mit 1:0. Klaus Keisers erzielte in der 62. Minute per Kopf seinen ersten Saisontreffer. Schlussmann Tim Weichelt war ein ganz starker Rückhalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Wer hätte das gedacht? Dem SV Sonsbeck ist auswärts ein echter Coup gelungen. Der bis dato noch ungeschlagene VfB Hilden empfing den Aufsteiger in der Fußball-Oberliga. Und in den 90 Minuten bezwang die Elf von Heinrich Losing durch einen Treffer von Klaus Keisers überraschend den haushohen Favoriten mit 1:0 (0:0). Nach dem „Dreier“ vom Vorsonntag starteten die Rot-Weißen in Hilden eine kleine Siegesserie und verließen in der Tabelle die Abstiegsregion.

Dass der Sonsbecker Erfolg glücklich war, interessiert am Ende keinen mehr beim Oberliga-Neuling. Die Losing-Elf blieb über die gesamte Spielzeit konzentriert, zeigte eine hohe wie intensive Laufbereitschaft, haute sich in jeden Zweikampf und schoss durch Keisers, bei dem nun auch der Knoten platzte, nach gut einer Stunde das entscheidende Tor. Der SVS-Trainer sagte: „Die Jungs haben sich wieder für ihren tollen Einsatz belohnt. Auch wenn man einen Gegner wie Hilden mit so einer hohen Qualität im Kader nicht komplett vom Tor weghalten kann, war’s eine starke Vorstellung.“ Die Hausherren, die bis zum Sonsbeck-Spiel vier Siege und zwei Unentschieden eingefahren hatten, legten los wie die Feuerwehr.

Robin Müller (6.), Len Heinson (10.) und Salim El Fahmi (11.) hatten schon früh gute Möglichkeiten. Aber Heinson und El Fahmi scheiterten am stark aufgelegten Schlussmann Tim Weichelt. Denis Massold (34.) und Keisers (35.) vergaben die SVS-Chancen. Bereits im ersten Durchgang gab es auf Sonsbecker Seite sorgenvolle Gesichter. Erst verletzte sich Innenverteidiger Philipp Elspaß (14.), wenig später auch der linke Außenverteidiger Sebastian Leurs (39.) bei einer Rettungsaktion.

Elspaß hielt unter Schmerzen durch. Leurs musste mit Verdacht eines Bänderrisses im Fuß ausgewechselt werden. Für ihn kam Servet Furkan Aydin in die Partie. Kurz vor der Pause bewahrte Kapitän Weichelt sein Team vor dem Rückstand, in dem er einen Kopfball von Hildens Torjäger Pascal Weber gerade noch über die Latte lenkte.

Auch nach dem Seitenwechsel drückte der Tabellenvierte weiter. Talha Demir (48.) zielte zu genau und schoss das Leder knapp am Pfosten vorbei. In der 55. Minute forderte die VfB-Seite lautstark einen Strafstoß. El Fahmi fädelte bei Weichelt ein und kam zu Fall. Der Unparteiische Tim Flores hatte aber einen guten Blick und ließ weiterlaufen. Jamie van de Loo (51.) und Massold (52.) vergaben, ehe Keisers zum 1:0 traf. In der 62. Minute köpfte er nach Ecke von Alexander Maas in die Maschen.

Mit der Führung im Rücken konzentrierten sich die Gäste in der Schlussphase aufs Verteidigen. Mit Mann und Maus sowie leidenschaftlichem Kampf arbeiteten die Sonsbecker fokussiert an ihrem nächsten Überraschungserfolg. Neben einem engagierten Auftritt hatten die Gäste aber auch mit Weichelt einen überragenden Keeper zwischen den Pfosten, der die Hildender Offensive zum Verzweifeln brachte, und das nötige Quäntchen Glück. Denn Weber scheiterte auch zweimal (75./84.) am Aluminium.

„Ich muss schon zugeben, dass wir am Ende das nötige Glück hatten. Aber wir nehmen natürlich gerne die drei Punkte mit“, so Losing, der nun acht Zähler mit seiner Truppe eingesammelt und mit dem 14. Tabellenplatz zum ersten Mal die Abstiegsränge verlassen hat.