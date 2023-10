Fußball-Landesliga Budberg erkämpft sich gegen Scherpenberg einen Punkt

Die besseren Möglichkeiten hatte allerdings weiter der SVB. Florian Mordts Flanke konnte Eckhardt nicht verwerten, Paul zielte per Kopf knapp vorbei. Die dicksten Gelegenheiten zum Dreier ließ der eingewechselte Emir Demiri liegen. Erst flankte Budbergs Nummer zehn von links gegen den Querbalken (86.), ehe der Joker nach starker Zuarbeit von Paul aus 16 Metern in der Nachspielzeit hauchzart am rechten Pfosten vorbeizielte. Die letzte Aktion in einem packenden Landesliga-Derby.