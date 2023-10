Fußball-Landesliga Klare Worte in Budberg vor dem Derby gegen Scherpenberg

„Wir müssen uns in allen Belangen steigern, wenn wir ein ernstzunehmender Gegner sein wollen. Jeder hat die Chance, sich in der Woche zu zeigen und daraus bilden wir eine robuste und willige Startelf“, kündigte Wilke an. Der Trainer fand in einer langen Mannschaftsbesprechung am Mittwoch klare Worte. „Wir haben noch mal deutlich gemacht, was wir brauchen, um in der Landesliga bestehen zu können und auch, was wir nicht gebrauchen können. Klarheit war Trumpf. Manche fahren immer noch mit dem Planwagen durchs Dorf und vergessen dabei den nächsten Schritt zu machen.“