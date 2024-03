Fußball-Landesliga SV Budberg muss Innenverteidigung in Wesel umbauen

„Wir waren komplett chancenlos und sind über 90 Minuten gegen einen total routinierten und eingespielten Gegner nur wie Schüler hinterhergelaufen“, erinnert sich der Trainer. Inzwischen trennen den SVB nur noch zwei Punkte vom Tabellenfünften. 40 Zähler sind nach 26 Spieltagen auf dem Konto des Aufsteigers, der in 2024 noch ungeschlagen ist. Der Coach muss in Wesel seine beiden Innenverteidiger Jan Luca Häselhoff (fünfte Gelbe Karte) und Devin Warnke (Arbeit) ersetzen. In die Karten schauen lassen wollte sich der 48-Jährige nicht. Er habe das eine oder andere Ass im Ärmel. Gut möglich, dass der Ukrainer Dmytro Shevchenko sein Startelf-Debüt feiert. Der SVB kam ohne Verletzungen durch die Trainingswoche. Benedict Vana, Niklas Ueberfeld und Jonas Kühnau machten nach ihrem A-Liga-Einsatz in der zweiten Mannschaft weiter Fortschritte.