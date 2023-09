Fußball-Landesliga Budberg gibt in der Nachspielzeit einen Punkt aus der Hand

Die Partie begann für den Aufsteiger, bei dem Jeremy Umberg für den verletzten Tim Beerenberg ins defensive Mittelfeld rückte, mit einem Nackenschlag. Der SVB geriet bereits in der dritten Minute in Rückstand, weil Schevan Rascho Keeper Marc Anders per Abpraller überwand. Die Hausherren waren in den ersten 20 Minuten überlegen, dann eroberte sich das Wilke-Team mehr Spielanteile und wurde in der Vorwärtsbewegung mutiger. Die Belohnung folgte aber erst nach dem Seitenwechsel.