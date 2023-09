0:4-Pleite und zwei Platzverweise Aufsteiger Budberg kassiert krachende Heimniederlage

Das 0:1 in der 39. Minute war symptomatisch fürs Spiel: Rund 30 Meter vor dem Budberger Tor gab’s ein Gestocher um den Ball, der dann bei PSV-Spieler Felix Gehrmann landete, der Keeper Marc Anders, der zuvor zweimal gut pariert hatte, mit einem Flachschuss überwand. Das 0:2 fiel nach einer Hereingabe an den zweiten Pfosten, wo gleich zwei Weseler freistanden. Yannik Oennnig schloss den Angriff erfolgreich ab (45.+1). Er war’s auch, der das 3:0 per direkten Freistoß in der 47. Minute erzielte. Anders musste sich diesen Gegentreffer ankreiden lassen. In der Szene davor war Kapitän Jan Luca Häselhoff wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen worden.