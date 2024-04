Fußball-Landesliga Klassenerhalt ist für den SV Budberg nur noch Formsache

In den vergangenen Wochen hatte Tim Wilke immer wieder betont, es besser machen zu wollen als im Hinspiel. Diese Ansage gilt für die Fußballer des SV Budberg besonders und abschließend auch für die Partie in der Fußball-Landesliga am Sonntag beim ESC Rellinghausen (Anstoß: 15 Uhr). Das 1:5 Mitte Oktober war die „letzte Klatsche“ in dieser Saison, so der Trainer zum Abschluss der englischen Woche.