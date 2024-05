Fußball-Landesligist besiegt Mitaufsteiger 3:1 – Budbergs zweite Reihe überzeugt in Essen

Wilke zollte seiner Mannschaft mit Blick auf die Mentalität viel Respekt und sprach am Ende des Tages von einem glücklichen Sieg. „Zur Pause waren wir richtig gut bedient und das erste Mal seit Wochen richtig in Not. Von der Widerstandsfähigkeit her und wie die Jungs sich reingeworfen haben war es ein Sieg der Leidenschaft und des gesamten Kaders. Jetzt ist alles angerichtet für einen riesigen Saisonabschluss.“ Das letzte Heimspiel steigt am 2. Juni, 15 Uhr, gegen den nächsten Essener Klub aus Steele.