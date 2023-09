Fußball-Landesliga SV Budberg muss in Frohnhausen in die Spur finden

Mit der 0:4-Heimniederlage gegen den PSV Wesel war der Aufwärtstrend des SV Budberg in der Fußball-Landesliga Gruppe 2 vor einer Woche jäh gestoppt worden. Beim Training am Dienstag standen deshalb lange Gespräche auf dem Programm. „Wir haben viel mit den Jungs geredet und klare Worte gefunden“, betonte Tim Wilke. Bleibt sein Team erneut „massiv unter der Leistungsgrenze“ und häufen sich die vor allem zum Saisonstart aufgetretenen individuellen Fehler wieder, gebe es Probleme gegen alle Mannschaften, so der Coach. „Wenn wir aber etwas Positives daraus ziehen wollen, dann, dass der Ausfall aller Systeme am Sonntag dafür gesorgt hat, dass die Jungs eine gute Reaktion gezeigt haben. Wir wollen es besser machen“, sagt Wilke vor dem nächsten Auswärtsspiel beim VfB Frohnhausen in Essen am Sonntag um 15 Uhr.