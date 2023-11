Fußball-Landesliga Die Gründe für den Aufschwung des SV Budberg

Spektakel-Siege 5:3 in Frohnhausen, 5:4 gegen Biemenhorst und 7:1 gegen Speldorf – Spiele mit dem Aufsteiger boten mitunter viel Unterhaltung. Die Offensive kam immer besser ins Rollen. Stürmer Moritz Paul benötigte sechs Anläufe für seinen ersten Torjubel. Er steht inzwischen bei 17 Treffern, erzielte somit knapp die Hälfte aller Budberger Saisontore und liegt auf Platz zwei der Landesliga-Schützenliste. Auch die Eigengewächse Florian Mordt sowie Oliver Nowak werden auf den Flügeln immer wertvoller und bedienen Paul mit vielen Assists.



Stabile Defensive Die saftigen Heimpleiten gegen Wesel (0:4) und Rellinghausen (1:5) waren die größten Rückschläge. Die anfänglichen individuellen Fehler in der Abwehrkette haben nachgelassen. Inzwischen ist die Mannschaft in allen Teilen gefestigt und bügelt die Fehler geschlossen aus, statt die Köpfe hängen zu lassen. In den vergangenen drei Partien musste Keeper Marc Anders nur dreimal hinter sich fassen. Von Überheblichkeit keine Spur. „Die Saison ist noch lang. Es wird immer wieder Einbrüche gehen. Dafür ist das Niveau in der Liga zu hoch“, sagt Lerch.



Kabinenansprache Nach dem Rellinghausen-Spiel redete Tim Wilke Tacheles mit seinen Spielern. Für den Trainer ein wichtiger Wendepunkt. „Die Jungs haben während der emotionalen Zeit bis zum Aufstieg viele Schulterklopfer bekommen, mussten teilweise vom Planwagen gestoßen und auf den Boden gebracht werden“, erläutert der Coach. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zur Bezirksliga: Die Spieler haben verstanden, in jeder Begegnung an ihre maximale Leistungsgrenze zu gehen.



Großer Kader Das nach Rückstand gedrehte Kreispokal-Viertelfinale auf seifiger Asche und bei schlechten Lichtverhältnissen auf dem Xantener Fürstenberg (2:1) in der Vorwoche hat gezeigt, welche Wichtigkeit die vermeintliche zweite Reihe hat. Lennart Severith, Kapitän Jan Luca Häselhoff, Tim Beerenberg oder der als Stammspieler eingeplante Ole Egging hatten oder haben mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Andere sprangen in die Bresche. Jüngstes Beispiel: Laurin Severith. Der 20-Jährige lief zuletzt zweimal von Beginn an auf und zeigte in der Innenverteidigung starke Leistungen.