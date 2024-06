Kader des Fußball-Landesligiten steht jetzt SV Budberg holt U19-Verteidiger von Rot-Weiss Essen

Der freie Platz wurde schnell neu besetzt. Mit Davud Kocagöz stößt ein junger Defensivakteur dazu, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenpositionen in der Abwehrkette eingesetzt werden kann. Genau dort hatte der SVB ohnehin nach einer Verstärkung gesucht. Der 19-Jährige kommt aus der U19 von Rot-Weiss Essen und verpasste abgesehen von den ersten drei Spielen die komplette abgelaufene Saison aufgrund eines Syndesmosebandrisses. „Er kommt aus Moers und wird von seinen alten Trainern charakterlich einwandfrei, willig und lernbereit beschrieben. Seine sportliche Vita sagt natürlich einiges aus“, so Wilke.