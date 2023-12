Fußball-Landesligist gewinnt in Steele 3:1 Budbergs Demiri übernimmt eine Hauptrolle

Rheinberg · Der Mittelfeldmann gehörte am Freitagabend beim 3:1-Erfolg des SV Budberg in Steele zu den prägenden Figuren. Emir Demiri war an den ersten beiden Treffern direkt beteiligt. Felix Weyhofen droht eine längere Pause.

02.12.2023 , 11:54 Uhr

Emir Demiri (r.) war an zwei der drei Budbderger Treffer auf dem Kunstrasen in Steele direkt beteiligt. Foto: Jakob Klos

Von Fabian Kleintges-Topoll