3:1-Erfolg beim VfB Speldorf SV Budberg tritt in der Landesliga weiter aufs Gaspedal

Die Budberger machen keinen Hehl daraus, den Noch-Sonsbecker für die Offensive gewinnen zu wollen. Der Kontakt zum in Rheinberg lebenden früheren Jugendspieler des MSV Duisburg besteht schon länger. „Es liegt an ihm. Wir können mit Spielzeit, unserem Umfeld, emotionalen Argumenten und großem Zusammenhalt liefern“, sagte Trainer Tim Wilke, der seine Startelf in Speldorf im Vergleich zum 4:2-Heimsieg am Dienstag gegen Kray auf vier Positionen veränderte.