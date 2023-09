Mit Moral und viel Spielfreude Der SV Budberg feiert den ersten Auswärtssieg

Mohamed Said verkürzte trotz Unterzahl in der Nachspielzeit noch einmal, nachdem der SVB im Spielaufbau den Ball verloren hatte und einen Elfmeter verurursachte. Mit dem letzten Angriff beseitigte Joker Oliver Nowak aber die letzten Zweifel. „Wir waren in der zweiten Halbzeit komplett tonangebend. Auf die letzten 60 Minuten wollen wir nächste Woche gegen Biemenhorst aufbauen. Es tut der Fußballerseele extrem gut, so ein Spiel noch zu drehen“, freute sich Wilke nach dem Spiel sichtlich mitgenommen.