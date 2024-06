Fußball-Landesligist verliert zwei Routiniers SV Budberg setzt auf Mammut-Kader

Wie angedacht und in den vergangenen beiden Jahren üblich, geht’s für die Budberger vom 5. bis 7. Juli in ein kurzfristig organisiertes, dreitägiges Trainingslager. Ziel ist diesmal das niedersächsische Jever. Durch den frühen Zeitpunkt verzichtet Tim Wilke sonntags auf ein Vorbereitungsspiel und zog den Trainingsauftakt um zwei Tage vor. Der erste Aufgalopp findet somit am Donnerstagabend, 4. Juli statt. Der erste von insgesamt sieben Tests steigt am 13. Juli um 15 Uhr beim A-Ligisten VfL Rheinhausen.