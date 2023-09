Fußball-Landesliga Budbergs Ole Egging weiter in der Warteschleife

Nach dem ersten Punktgewinn bei Sterkrade-Nord sehnt sich der SV Budberg in der Landesliga, Gruppe 2, weiter nach dem ersten Sieg. Der nächste Heimspielgegner am Sonntag um 15 Uhr ist die ebenfalls mäßig in die Saison gekommene SGE Bedburg-Hau. „Der erste Punkt hat sich gut angefühlt. Wir würden gerne weiter positive Momente sammeln, müssen aber in unseren guten Phasen noch konstanter werden und dürfen nicht mehr die extremen Wellenbewegungen haben. Manchmal bedarf es nur einer leichten Delle und unser Spiel kippt weg“, fordert Tim Wilke, der den Fokus in der Trainingswoche auf die läuferische Arbeit und die Automatismen mit dem Ball gelegt hat.