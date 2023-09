Fußball-Landesliga SV Budberg muss auch in Niederwenigern mutig sein

Rheinberg · Der Aufsteiger trifft nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga am Sonntag auf den Spitzenreiter aus Hattingen. Trainer Tim Wilke glaubt an sein, schätzt die Chancen auf einen Erfolg aber auch realistisch ein.

08.09.2023, 15:00 Uhr

Moritz Paul hat gegen Bedburg-Hau Selbstvertrauen getankt. Drei Treffer gelangen dem Angreifer des SVB. Foto: Jakob Klos

Beim ersten Training in dieser Woche war den Landesliga-Fußballern des SV Budberg die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg anzumerken. „Die Stimmung war super. Jeder hatte ein Lächeln mehr auf den Lippen“, bemerkte Coach Trainer Tim Wilke, der beim 6:2-Erfolg über die SGE Bedburg-Hau eine fulminante Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel miterlebte. Hauptfiguren waren Goalgetter Moritz Paul mit seinen ersten drei Saisontoren und der eingewechselte Felix Wehofen, der zwei Treffer beisteuerte. Außenbahnspieler Weyhofen gab damit ein überzeugendes Bewerbungsschreiben für einen Startelfeinsatz in der anstehenden Partie am Sonntag ab, die den Aufsteiger nach Hattingen führt. Tabellenführer SF Niederwenigern wartet ab 15 Uhr auf den SVB. Wilke spricht von einem positiven Minilauf, der hinter dem Neuling liegt. Nach vier Niederlagen zu Beginn ließ das Team ein Unentschieden gegen Sterkrade-Nord und den Kantersieg gegen Bedburg-Hau folgen. Gegen den ehemaligen, sehr offensivstarken Oberligisten liegt die Messlatte allerdings wieder höher. „Unsere Herangehensweise wird dementsprechend anders sein“, sagt Wilke. Aufs frühe Pressing werden die Gäste sicherlich diesmal verzichten. Das heiß aber nicht, dass der SVB in Ehrfurcht erstarren wird. „Mut muss auch in Niederwenigern das große Thema sein. Meine Mannschaft muss von sich selbst überzeugt sein und aktiv verteidigen“, so der Budberger Trainer. Natürlich sei es gerade im Spiel gegen eine Spitzenmannschaft enorm wichtig, konzentriert wie fokussiert zu sein. Tim Wilke steht am Sonntag der gleiche Kader wie am vergangenen Spieltag zur Verfügung. Emir Demiri und Benny Franke sind derweil noch nicht aus dem Urlaub zurück.

(put)