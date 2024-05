4:2-Sieg über den FC Kray in der Landesliga SV Budberg bleibt zu Hause eine Macht

Die Budberger bleiben zuhause eine Macht und haben dank der ausgebauten Serie nach 32 Spieltagen in der Landesliga den fünften Tabellenplatz verteidigt. Im Vergleich zum 1:2 in Kamp-Lintfort nahm Tim Wilke gegen Kray fünf Veränderungen vor. Niklas Ueberfeld, Devin Warnke, Benedict Vana, Oliver Nowak und Benedikt Franke rückten für Simon Kömpel, Jonas Twardzik, Lennart Hahn, Florian Mordt sowie Felix Weyhofen in die erste Elf.