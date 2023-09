Erster Saisonsieg in der Fußball-Landesliga 6:2 – SV Budberg spielt sich in einen Rausch

Nach einem Kantersieg hatte es in der ersten Hälfte nicht ausgesehen. Das Budberger Spiel war zu fehlerhaft. Den Hausherren waren nicht giftig genug, und es mangelte ihnen an Geduld. So fiel auch das 0:1 durch Felix Beeker in der 27. Minute, als ein Flachpass im Spielaufbau in die Mitte abgefangen wurde und zum Rückstand führte. Der Ausgleich durch Paul per Kopf nach Flanke von Simon Kömpel auf den zweiten Pfosten (42.) gab neuen Mut für die zweite Hälfte.