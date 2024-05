Fußball-Landesligist spielt schon am Freitag Leidenszeit von Christoph Pinske beim SV Budberg ist vorbei

Christoph Pinske konnte die beiden Siege gegen die Moerser nur vom Rand verfolgen, er stand nur im Hinspiel beim 2:2-Remis in Asberg auf dem Platz und letztmals am 15. Dezember beim 2:1-Heimsieg gegen Mintard. Mitten in der Wintervorbereitung zog sich der Innenverteidiger, der im Sommer aus Schwafheim nach Budberg wechselte und in der ersten Jahreshälfte in der Viererkette gesetzt war, einen Mittelfußbruch zu.