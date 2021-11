Fußball-Landesliga : Ein Kreisderby in Sonsbeck auf Augenhöhe

Sonsbeck Im Topduell des zwölften Spieltags stehen sich am Sonntag der Tabellenführer und der Dritte Fichte Lintfort gegenüber. Bei den Gästen hat jetzt Thorsten Schikofsky das Amt des Sportlichen Leiters übernommen.

Es ist diesmal mehr als nur ein Kreisderby. In der Fußball-Landesliga erwartet der SV Sonsbeck am Sonntag um 14.30 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark Fichte Lintfort. Gleichzeitig ist es das Duell der derzeit besten Mannschaften in der Gruppe 2. Der Gastgeber grüßt von der Tabellenspitze und hat bereits sieben Punkte Vorsprung auf den SV Scherpenberg und den kommenden Gegner, die jeweils 20 Zähler eingefahren haben. Fichte strotzt vor dem zwölften Spieltag wie die Sonsbecker vor Selbstvertrauen. Das Team von Meik Bodden ist seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen. Lediglich zum Ligastart waren die Lintforter beim VfR Fischeln mit 2:3 unterlegen.

Der 44-Jährige kehrt aber nicht als Trainer zurück, sondern kümmert sich als Sportlicher Leiter um die Belange der Mannschaft. Meik Bodden bleibt also im Amt und kann den erfolgreichen Weg fortführen. „Ich bin sehr froh, dass es Thorsten besser geht und er wieder dabei ist. Er greift mir unter die Arme und wird mir den Rücken stärken“, so Bodden, der es schon bemerkenswert findet, dass sich „Schiko“ zum jetzigen Zeitpunkt zurückmeldet.

Denn beide hatten sich als Spieler in Sonsbeck kennengelernt, damals eine Fahrgemeinschaft gegründet, da sie in Asberg wohnen. Sie wurden Freunde, lernten sich schätzen und sind schon über elf Jahre Wegbegleiter. Neben dem SV Sonsbeck waren sie auch gemeinsam beim SV Schwafheim, GSV Moers, SV Neukirchen und sind jetzt eben zusammen in Lintfort. Bodden zum Topspiel: „Man muss nur auf die Tabelle schauen. Die Sonsbecker sind der Ligaprimus. Sie haben eine junge, hungrige Truppe, die sehr organisiert ist und stabil steht. Der SVS stellt mit Dingden fußballerisch die stärkste Mannschaft“, sagt der Fichte-Coach, der sich sehr auf die Rückkehr in den Sportpark freut, aber auch klarstellt, dass er keine Geschenke verteilen werde. „Ich will immer gewinnen – und dabei ist mir der Gegner egal. Ich werde nie sagen, dass ich mit einem Punkt zufrieden bin. Deshalb werden wir uns auch nicht verstecken.“