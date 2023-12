Fußball-Landesliga Warnkes Leidenszeit beim SV Budberg ist zu Ende

Nach dem Kurzeinsatz in Kray folgte auf heimischem Kunstrasen der erste Startelfeinsatz für den verhinderten Christoph Pinske. „Ich musste einiges aufholen, obwohl ich seit eineinhalb Monaten voll mittrainiere. Als Tim gefragt hat, war ich sofort bereit. Es hat sich nach langer Zeit sehr gut angefühlt, auch wenn der Tag danach schon hart war“, scherzt Warnke vor der Partie am Sonntag, 14.15 Uhr, bei BW Dingden. Hinter dem 28-Jährigen liegt eine lange Leidenszeit. Bis zum Ende der Saison 2015/2016 war der Defensivmann Stammspieler in der Bezirksliga- und A-Liga-Mannschaft des SVB. Plötzlich tauchten Probleme in der rechten Leiste auf. Die Diagnosen waren zunächst unklar. „Die Ärzte waren sich nicht einig. Der eine meinte, es war ein Bruch, der andere sprach von einer Schambeinentzündung“, erklärt Warnke.