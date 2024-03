Traumstart ins neue Fußballjahr Darum gehört der SV Budberg in die Landesliga

Heimstärke Es folgten überzeugende Heimsiege gegen die Abstiegskandidaten FSV Duisburg (4:2) und Sterkrade-Nord (6:1). Gegen beide Konkurrenten hatte es im Vorjahr nur zu einem Punkt gereicht. Diesmal traf der SVB in beiden Partien zehnmal und spielte sich auf dem heimischen Kunstrasen nicht zum ersten Mal in dieser Saison in einen Rausch. „Es ist schon außergewöhnlich, welche Wucht und Intensität wir auf den Platz bringen“, sagt Wilke. Gegen Sterkrade feierte der Aufsteiger den sechsten Heimsieg in Serie. „Wir sind so weit, dass keiner gerne zu uns ins beschauliche Budberg kommt. Auch weil bei jedem Heimspiel viele Zuschauer da sind und uns motivieren“, ergänzt Lerch.