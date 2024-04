2:1-Sieg in der Fußball-Landesliga 1. FC Lintfort holt in Unterzahl Derby-Dreier gegen SV Budberg

Mitten in der Spielanalyse flog Tim Wilke beim starken Wind auf der Sportanlage am Volkspark die Kappe vom Kopf. Es war nicht der Tag des zuletzt so stark aufspielenden SVB. Der Coach setzte auf dieselbe Startelf wie beim 3:1-Heimsieg gegen Scherpenberg vor einer Woche. Oliver Nowak war urlaubsbedingt verhindert. Die Gäste hatten von Beginn an große Schwierigkeiten, Lintforts Zehner Gabriel Derikx in den Griff zu bekommen. Die Abseitsfalle von Kapitän Jan Luca Häselhoff und Simon Kömpel tappte nicht zu, Derikx hatte freie Bahn und guckte Marc Anders in der Entstehung des frühen 1:0 aus (7.).