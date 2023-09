Fußball-Kreispokal Scherpenberg macht’s in Rheinberg zweistellig

Concordia Rheinberg – SV Scherpenberg 0:10 (0:6). Manfred Wranik, der Trainer des A-Ligisten, hat am Donnerstagabend seine höchste Niederlage in seiner Trainerkarriere hinnehmen müssen. „Wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die von der Qualität her eigentlich in die Oberliga gehört“, sagte der Coach, dem nur 14 Spieler zur Verfügung standen. So fehlte unter anderem Torjäger Jonas van den Brock, der in der Meisterschaft acht der 20 Treffer erzielt hat. Gegen den Landesligisten musste Keeper Henrik van de Mötter in der neunen Minute den ersten Treffer hinnehmen. Der Ex-Budberger Andre Rieger traf. Er legte noch zwei Tore nach. In die Schützenliste trugen sich zudem Nico Klotz (2), Konstantin Möllering, Tim Falkenreck, Mergim Rustemi, Marvin von Zabiensky sowie Luca Grillemeier ein. Wranik: „Für meine Jungs war es eine gute Laufeinheit.“