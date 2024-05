5:1-Sieg über ESV Hohenbudberg FC Neukirchen-Vluyn löst Niederrhein-Pokal-Ticket

Im kleinen Finale der unterlegenen Kreispokal-Halbfinalisten löste der FC Neukirchen-Vluyn auf heimischem Kunstrasen das Niederrheinpokal-Ticket dank eines 5:1 (1:1)-Erfolgs gegen den ESV Hohenbudberg. Der favorisierte Fußball-Bezirksligist ging durch einen von Ajdin Mehonovic verwandelten Handelfmeter in Führung (18.). Die Gastgeber verpassten mehrfach das 2:0. Ein Standard brachte den A-Liga-Zweiten zurück. Der zweite Ball nach einer Ecke von Ekrem Aksu landete bei Samet Altun, der sehenswert unter die Latte zum 1:1 traf (37.). Bis zur Pause blieb es ausgeglichen. Ein schneller Doppelschlag von Arjeton Krasniqi per Kopf und Tunnel (56., 62.) stellte auf 3:1. Petros Siainis (89.) und Ehad Qorri (90.) sorgten für die Entscheidung. „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung“, sagte FCNV-Trainer Anel Pedljic. „Es war klar, dass es schwer wird. Für uns liegt der Fokus auf der Liga. Wir hoffen weiter auf einen Veener Patzer“, sagte Samet Altun.