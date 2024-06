Es gibt wieder eine Vorrunde Am 15. Juli Kreispokal-Auslosung beim SV Menzelen

Am 15. Juli werden die Mannschaften, die in der kommenden Saison in der C- und B-Liga um Punkte spielen, auf der Sportanlage des SV Menzelen im Blickpunkt sein. An dem Montag ist der A-Liga-Aufsteiger Gastgeber der Auslosung der ersten Kreispokal-Paarungen. „Es wird wie in den Vorjahren eine Vorrunde der B- und C-Ligisten geben“, teilt Peter Hanisch vom Moerser Kreis-Fußballausschuss (KFA) mit. Die Auslosung beginnt gegen 19 Uhr und sei öffentlich. Angesetzt werden die Partien für Sonntag, 11. August. Hanisch dazu: „Die Spiele können jedoch nach Einigung der Vereine und mit Zustimmung des KfA auch vorher erfolgen.“ Die erste Kreispokal-Hauptrunde wird am 11. September ausgespielt. Die Auslosung erfolgt auf der Arbeitstagung.