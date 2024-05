B-Liga-Spitzenreiter ist durch Der SV Menzelen steigt in Sonsbeck in die A-Liga auf

Sonsbeck Es war ein rassiges Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1, im Willy-Lemkens-Sportpark. Der SV Sonsbeck II und SV Menzelen trennten sich 3:3 (2:1). Die Gäste erzielten zwei Tore in Unterzahl. Der Punkt reichte dem Tabellenführer aus Alpen. Spieler, Verantwortliche und Fans konnten nach dem Schlusspfiff auf den vorzeitigen Aufstieg in die Kreisliga A anstoßen. Da Verfolger Alemannia Kamp beim Rumelner TV III nicht angetreten sein soll, war eigentlich schon vor dem Anstoß in Sonsbeck klar, dass das Team von Trainer Frank Griesdorn nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsränge zu verdrängen ist. Michael Kolklenbrock, der Sportliche Leiter, sagte: „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten und haben tolle Moral gezeigt. Jetzt wird bis Montagmorgen gefeiert. Bitterer Beigeschmack ist die schlimme Verletzung von Fabrizio da Rold.“ Die SVM-Tore erzielten Fabio Keisers (4.), Leon Kaußen (84.) sowie Niklas Kiwitt (90.). Für den SVS trafen Moritz Lemkens (9.), Nick Kuhlmann (37./ET) und Arion Krasniqi (62.). Da da Rold mit Verdacht auf Kreuzbandriss in der 79. Minute raus musste und Menzelen schon fünfmal gewechselt hatte, spielte der Spitzenreiter zu zehnt weiter.