B-Liga-Meisterschaft steht kurz bevor Bei den Fußballern des SV Menzelen grassiert das Aufstiegsfieber

Michael Kolkenbrock kann schon seit Wochen nicht mehr ruhig schlafen und das kommende Wochenende kaum abwarten. Seit 18 Jahren arbeitet der Sportliche Leiter mit seinen Vorstandskollegen auf diesen einen Tag hin. Am Sonntag könnte es so weit sein. Der SV Menzelen möchte vier Spieltage vor Ende in der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1, seinen ersten Matchball nutzen. Für den Aufstiegsfall ist bereits alles angerichtet.



Ausgangslage Im letzten Jahr der zweigleisigen B-Liga im Kreis Moers ist das Tableau im Saison-Endspurt noch verzerrt. Der SV Menzelen steht mit 40 Punkten aus 16 Spielen auf Platz eins. Nach dem 4:2-Sieg im Top-Spiel gegen den SV Orsoy, der bereits 18 Begegnungen gespielt hat, liegt der Spitzenreiter fünf Punkte vor dem ersten Verfolger. Der Dritte aus Kamp belegt den Relegationsplatz und hat nach ebenfalls 16 Partien 29 Zähler auf dem Konto. Gewinnt der SVM sein Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck II (Anstoß: 15 Uhr) wären Aufstieg und Meisterschaft zugleich perfekt. Im Falle eines Unentschiedens könnte die Konkurrenz noch gleichziehen. Die Menzelener müssten dann aber schon alle Spiele verlieren. Holt Kamp um 13 Uhr in Rumeln keinen Dreier, wäre Platz zwei auf dem Sofa gesichert. So oder so sind zwei Punkte im Endspurt ausreichend.