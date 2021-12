Fußball-Kreisliga A : Vorweihnachtsderby in Millingen fällt aus

Update Rheinberg Das Lokalduell wurde am Dienstagabend nach einer vorgezogenen Platzbegehung abgesagt und auf Mitte Februar verlegt. Der SVM meldet zwei Winterpausen-Zugänge fürs Mittelfeld.

Zwei Tage vor Heiligabend sollte in der Kreisliga A nochmals um Punkte gespielt werden. Das Rheinberger Stadtderby zwischen dem SV Millingen und der Concordia war für den 22. Dezember neu angesetzt worden. Am Dienstagabend bei einer vorgezogenen Platzbegehung wurde die Partie dann abermals abgesagt. „Es ist zu gefährlich. Der Rasen ist durch die letzten Spiele der ersten Mannschaft und A-Jugend zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und jetzt kommt noch der Frost dazu, so dass wir das Derby in Absprache mit dem Staffelleiter in den Februar verlegen“, teilte Ulrich van den Sandt aus dem Abteilungsvorstand des SVM mit.