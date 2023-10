Fußball-Kreisliga A 6:2 – Borussia Veen lässt es im Alpener Derby krachen

Während die Veener den Vorsprung auf den ESV Hohenbudberg zumindest bis Sonntag wieder auf acht Punkte ausbauen konnten, befinden sich die Alpener nach der vierten Niederlage in Folge – inklusive des Pokalspiels sogar fünf – weiter im Negativtrend. Beide Teams haben bis zum nächsten Spieltag am 5. November nun eineinhalb Wochen Pause. Für einen Teil der Veener Spieler geht‘s am Wochenende auf Kegeltour.