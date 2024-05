3:2-Erfolg im A-Liga-Kellerduell TuS Borth schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Am 1. Mai war der Aufsteiger noch der große Verlierer im Abstiegskampf. Durch den 3:2 (1:1)-Sieg beim OSC Rheinhausen schob sich die Mannschaft von Patrick Heydrich wieder an den Konkurrenten aus Duisburg und Lintfort vorbei. Der Kampf um den Klassenerhalt in der A-Liga bleibt nach einem torreichen 36. Spieltag spannend. An der Tabellenspitze marschieren die Top-Teams mit vielen Treffern im Gleichschritt. Borussia Veen ist noch zwei Siege vom Aufstieg entfernt.