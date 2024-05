3:3 in der Kreisliga A beim SV Millingen FC Meerfeld nach Spektakel-Remis dicht vor dem Klassenerhalt

Sein Team ging durch die Tore von Martin Brand (5.) und Harvy Marschmann (11.) früh in Führung. Luca Christmann per Kopf (31.), Nico Parthum (60.) und Robin Michels (61.) drehten die Partie. Dennis Schmidt traf nach einem Torwartfehler von Philipp Raskopf aus 35 Metern in den leeren Kasten zum 3:3-Endstand (63.). „Wir sind mit dem Punkt zufrieden. In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel verloren. Die Mannschaft hat super gefightet“, so der FCM-Coach.