Felix Baar verlässt Fußball-A-Ligisten SV Millingen droht ein Torwartengpass

Am 18. August startet der SV Millingen in seine zehnte Saison in Folge in der Fußball-Kreisliga A. Keeper Felix Baar ist dann nicht mehr dabei. Er wechselt zum B-Ligisten TuS Borth. „Damit haben wir nur noch vier Torhüter für drei Mannschaften. Wir suchen daher dingend noch einen weiteren Schlussmann“, sagt Karsten Jahn, der Sportliche Leiter, der zwei externe Zugänge bekannt gibt. Offensivmann Ricardo Schiff kommt von Alemannia Kamp, Außenverteidiger Thomas Panke vom Uedemer SV.