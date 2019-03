Fußball-Kreisliga A : Eklat beim Nachholsspiel in Budberg

Selim Hamdi (am Ball), hier im Dress des VfL Repelen, soll in Budberg den Schiedsrichter geschlagen haben. Foto: Christoph Karl Banski

Kreis In der Partie der Kreisliga A des SV Budberg II gegen Scherpenberg II soll Gästespieler Selim Hamdi den Schiedsrichter mit einem Schlag niedergestreckt haben. Millingen und Lüttingen trennen sich Unentschieden, Sonsbeck II siegt.

Von Detlef Kanthak

Es gibt einige Möglichkeit, seine sportliche Laufbahn zu beenden. Den besten Fußballern wird mit Applaus gehuldigt, sie drehen eine Ehrenrunde, nachdem sie im letzten Spiel vielleicht sogar noch einmal ein Tor geschossen haben. Mit all dem darf Selim Hamdi nicht mehr rechnen, dessen Karriere – sofern man davon sprechen darf – im Kreisliga-A-Nachholspiel des SV Scherpenberg II beim SV Budberg II ihr Ende gefunden haben dürfte.

Der 29-jährige Spieler der Gäste aus Moers soll, so schildern es Zeugen, nach rund einer halben Stunde Spielzeit, um nach einer Unsportlichkeit seinerseits einer Roten Karte zuvor zu kommen, den Unparteiischen Kaua Omar mit einem Schlag niedergestreckt haben. Der Schiedsrichter soll daraufhin zu Boden gegangen und kurzfristig sogar bewusstlos gewesen sein.

„So etwas habe ich noch nie gesehen“, zeigte sich Budbergs Trainer Ulf Deutz von der Aktion des Scherpenbergers entsetzt. Dass der SVB II nun am grünen Tisch zu drei Punkten kommen wird, würde niemanden überraschen. Auch nicht, wenn die Spruchkammer Hamdi, selbst wenn er Entschuldigungen und Gründe für seine Aktion vorbringen sollte, wegen der Schwere der Tat vermutlich aus dem Sportverkehr ziehen wird.

Beschämend ist aber, dass Hamdi nach der Partie, vielleicht von Scherpenberger „Freunden“, in einer Internet-Abstimmung noch zum „besten“ Spieler der Partie gewählt wurde.

Beste Spieler zeichnen sich nämlich durch Fairness, Spielwitz und gelungene Aktionen aus. Klaus Keisers hat also dieses Prädikat verdient, denn der Angreifer des SV Sonsbeck II war mit drei Torerfolgen auffälligster Akteur beim 4:0 (2:0)-Sieg des Spitzenreiters als Gast des MSV Moers. Zweimal, davon einmal per Handelfmeter, traf der 21-jährige Student vor der Pause, nach dem 3:0 durch Timo Evertz in der 48. Minute ließ er auch noch den Schlusspunkt zum deutlichen Erfolg seiner Mannschaft folgen. Deren Trainer Johannes Bothen war mit Spiel und Resultat natürlich hochzufrieden. „Ein verdienter Sieg“, stellte er fest, „vorne fielen die Tore zur rechten Zeit und hinten haben wir kaum etwas zugelassen.“

Einen zwiespältigen Eindruck hinterließ das 2:2 (1:1) des SV Millingen gegen den SSV Lüttingen bei den Trainern der beteiligten Teams. Für Markus Hierling, Coach auf Millinger Seite, war es „zwar auch nur ein Punkt, aber ein mental wahnsinnig wichtiger“. Sein Team habe die Kraft gefunden, nach Rückstand noch einmal zurück zu kommen und sei in einem Duell auf Augenhöhe am Ende dank guter Chancen sogar nah am Sieg gewesen. „Für uns waren es dagegen zwei verschenkte Punkte“, konterte SSV-Trainer Stefan Kuban.

Seine Auswahl, so fuhr er fort, habe mit viel Abschlusspech den Sieg nicht über die Zeit bringen können. Wobei sich die Trainer einig waren: Es war ein flottes Spiel, in dem Max Pullich zum Lüttinger 1:0 traf. Johann Hildebrandt, mit einem „Strahl“ aus 20 Metern, und Oliver Tittel, nicht ganz so spektakulär, schossen Lüttingen in Führung, ehe Yannick Martin per Kopfball zehn Minuten vor dem Abpfiff den von den Blau-Weißen umjubelten Ausgleichstreffer erzielte.

Für Björn Quint, seines Zeichens Trainer von Concordia Ossenberg, war das Resultat noch das Beste am Spiel der Rot-Weißen beim ESV Hohenbudberg. 1:1 (0:0) endete die Partie, in der Quint seinem Team den „nötigen Biss“ absprach. „Das können wir auf jeden Fall besser“, fügte er hinzu. Jan Strüngmann, der das 1:0 der Hohenbudberger durch Samet Uz‘ Strafstoßtor mit einem Foul ermöglicht hatte, sah kurz darauf sogar noch die Ampelkarte. Zu zehnt gab es aber doch noch den Ossenberger Geistesblitz, der den Ausgleich brachte. Patrick Utech setzte sich durch, flankte zu Matthias Kaul, der zwei Minuten vor dem Abpfiff das glückliche Unentschieden sicherte.